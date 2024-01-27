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        Şanlıurfa´da silah ticareti operasyonuna 8 tutuklama

        ŞANLIURFA merkezli 5 ilde yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 12:41 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:45
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        Şanlıurfa´da silah ticareti operasyonuna 8 tutuklama
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        ŞANLIURFA merkezli 5 ilde yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalınmış gibi gösterdikleri ruhsatlı silahları, yasa dışı yollarla yüksek fiyatlardan sattıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 ay süren çalışmada Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Şırnak ve Bitlis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 ruhsatlı tabanca, 3 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 462 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 10 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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