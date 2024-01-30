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        Asansör boşluğuna düşen işçi öldü

        ŞANLIURFA´da, inşaat halindeki biraya kapı taşıyan Mehmet Azak (26), 7´nci kattan asansör boşluğuna düştü. Yaralanan Azak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 13:58 Güncelleme: 30.01.2024 - 14:00
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        Asansör boşluğuna düşen işçi öldü
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        ŞANLIURFA´da, inşaat halindeki biraya kapı taşıyan Mehmet Azak (26), 7´nci kattan asansör boşluğuna düştü. Yaralanan Azak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi´nde meydana geldi. İnşaat halindeki binaya kapı taşıyan Mehmet Azak, 7´nci katta asansör boşluğuna düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı işçi, yapılan ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Azak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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