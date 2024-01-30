Asansör boşluğuna düşen işçi öldü

ŞANLIURFA´da, inşaat halindeki biraya kapı taşıyan Mehmet Azak (26), 7´nci kattan asansör boşluğuna düştü. Yaralanan Azak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi´nde meydana geldi. İnşaat halindeki binaya kapı taşıyan Mehmet Azak, 7´nci katta asansör boşluğuna düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı işçi, yapılan ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Azak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.