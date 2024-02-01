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        Şanlıurfa'da torbacılara şafak operasyonu: 49 gözaltı

        ŞANLIURFA'da, 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 49 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 10:58 Güncelleme: 01.02.2024 - 11:05
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        Şanlıurfa'da torbacılara şafak operasyonu: 49 gözaltı
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        ŞANLIURFA'da, 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 49 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin koordinasyonunda, uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 13 ilçede sokak satıcılarına yönelik 49 adrese, 629 jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı baskın düzenlendi. Bazı evlere koçbaşı kullanarak giren ekipler, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 49 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda dedektör köpekle yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu silah, 14 tabanca, 23 av tüfeği, 1 kilo 213 gram esrar, 267 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram eroin, 18 uyuşturucu kullanma aparatı, 500 paket gümrük kaçağı sigara, çalıntı 1 otomobil ve 2 motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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