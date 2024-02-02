Şanlıurfa'da kaza sonrası sopalı, yumruklu kavga

Bu arada yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, polis öfkeli kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Kazada ve kavgada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 otomobil çarpıştı. Kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu, sobalı kavgaya dönüştü.

ŞANLIURFA'da trafik kazası sonrası iki grup arasında sopalı, yumruklu kavga çıktı. Polisin tarafları ayırmak için havaya ateş açtığı kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

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