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        Şanlıurfa'da kaza sonrası sopalı, yumruklu kavga

        ŞANLIURFA'da trafik kazası sonrası iki grup arasında sopalı, yumruklu kavga çıktı. Polisin tarafları ayırmak için havaya ateş açtığı kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 16:38 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:40
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        Şanlıurfa'da kaza sonrası sopalı, yumruklu kavga
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        ŞANLIURFA'da trafik kazası sonrası iki grup arasında sopalı, yumruklu kavga çıktı. Polisin tarafları ayırmak için havaya ateş açtığı kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Şenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 otomobil çarpıştı. Kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu, sobalı kavgaya dönüştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, polis öfkeli kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Kazada ve kavgada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Bu arada yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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