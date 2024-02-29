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        Çevik kuvvet midibüsünün çarptığı çocuk öldü, halası yaralandı

        ŞANLIURFA'da, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait midibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Eren (9) ile halası Tuğba Eren'e (31) çarptı. Kazada Zeynep Eren yaşamını yitirdi, halası ise yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polisleri taşıyan 63 E 6323 plakalı midibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Eren ile halası Tuğra Eren'e çarptı. Kazada, hala ile yeğeni yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zeynep Eren doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:49 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:55
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        Çevik kuvvet midibüsünün çarptığı çocuk öldü, halası yaralandı
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        ŞANLIURFA’da, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait midibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Eren (9) ile halası Tuğba Eren'e (31) çarptı. Kazada Zeynep Eren yaşamını yitirdi, halası ise yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polisleri taşıyan 63 E 6323 plakalı midibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Eren ile halası Tuğra Eren'e çarptı. Kazada, hala ile yeğeni yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zeynep Eren doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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