Şanlıurfa'da terör operasyonunda 17 tutuklama

ŞANLIURFA’da, jandarmaekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 4 DEM Parti Suruç Belediye Meclisi üyesi adayı da bulunan ve gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı'nca terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanması mensupları olan ve kendilerine 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adını veren şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takipte şüphelilerin, 2 ayrı grup halinde faaliyet yürüttükleri, bir grubun güvenlik güçlerine ait karakol ve kontrol noktalarında keşif yaparak rapor hazırladıkları, diğer grubunun ise terör örgütünün sözde üst yönetimi tarafından verilen emir ve talimatlar doğrultusunda güvenlik güçlerine karşı suikast gerçekleştirme hazırlığında olduğu belirlendi. Grupların geçen yıl eylül ayında Suruç ilçesinde bir evde toplantı yaptıkları, güvenlik güçlerinin Suruç ilçesinde hareket ettikleri güzergahlarda bulunan rögar kapaklarına el yapımı patlayıcı düzeneği yerleştirmek amacıyla hazırlık içerisinde oldukları da tespit edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından 6 Mart’ta şafak vakti 600 jandarma personelin katılımıyla Haliliye, Eyyübiye ve Suruç ilçelerinde 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 4 DEM Parti Suruç Belediye Meclisi üyesi adayının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; yer altı görüntüleme cihazı, dedektör, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 18 cep telefonu, 2 bilgisayar, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, 239 mermi, kripto para üretim cihazı ve örgütsel dokuman ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 17 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler güvenlik önlemi arasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında ise bina önünde toplanan partililer zılgıt çekip alkışladı.

17 şüpheli savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.