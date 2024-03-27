Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga: 9 yaralı

Olay, öğle saatlerinde, Viranşehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba 2 aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Sokak ortasında birbirlerine saldıran taraflardan 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ve polisin araya girmesiyle sonlandırılan kavgada yaralananlar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.