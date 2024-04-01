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        Şanlıurfa'da 15 kişinin gözaltına alındığı muhtarlık kavgası kamerada

        ŞANLIURFA'da,iki grup arasında muhtarlık seçimi yüzünden okul bahçesinde kavga cıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 15:13 Güncelleme: 01.04.2024 - 15:15
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        Şanlıurfa'da 15 kişinin gözaltına alındığı muhtarlık kavgası kamerada
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        ŞANLIURFA’da,iki grup arasında muhtarlık seçimi yüzünden okul bahçesinde kavga cıktı. Ağaç dallarını kırarak birbirine saldıran kalabalık polisin havaya uyarı ateşi açmasıyla dağıldı. 15 kişinin gözaltına alındığı kavga, cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, muhtarlık seçimlerinin tamamlanmasının ardından, muhtar adayı iki kişinin yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine kalabalıkta bulunan kişiler birbirlerine taş, sopa ve kırdıkları ağaç dalları ile saldırdı. Polis ekipleri uyarıya rağmen ayrılmayan kalabalığı, havaya uyarı ateşi açarak sonlandırdı. Kavgada hafif yaralanan bazı kişiler hastaneye kaldırılırken, takviye polis ekiplerinin gelişinin ardından 15 kişi gözaltına alındı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavgaya ilişkin inceleme sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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