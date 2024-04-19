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        Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 ölü

        ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte işçi Mehmet Sinan Kubat (33) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 13:20 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:25
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        Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 ölü
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        ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte işçi Mehmet Sinan Kubat (33) hayatını kaybetti.

        Olay, Bozova’ya bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kanalizasyon borusu döşenmesi sırasında göçük yaşandı. Bu sırada boru döşemek için kanalda bulunan işçilerden Mehmet Sinan Kubat toprak altında kaldı. Diğir işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Mehmet Sinan Kubat’ın toprak altından cansız bedeni çıkarıldı. Kubat’ın cenazesi, otopsi için Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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