Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu; öldürüldüğü ortaya çıktı

ŞANLIURFA’da bahçesindeki konteynerde çıkan yangında cesedi bulunan Şakir Topçu'nun, (43), cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan arkadaşı Adem Güzey’in (45) ifadesinde, imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadınla Topçu’nun ilişkisinin olduğunu öğrendiğini, bu nedenle de onu öldürüp, cesedini konteynere taşıyarak ateşe verdiğini söylediği belirtildi.

Sancak Mahallesi’nde 19 Nisan’da Şakir Topçu’nun bahçesindeki konteyner ve otomobilinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürdü. Ekiplerin yaptığı incelemede, konteynerde Şakir Topçu'nun cansız bedeni bulundu. Topçu’nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Otopside Şakir Topçu'nun vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiği belirlendi. Jandarmanın yangında zarar gören otomobilde yaptığı incelemede ise boş kovanlara rastlandı. Güzergah üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, Şakir Topçu'nun olay günü otomobilinde bir kişi daha bulunduğunu belirledi. Ekipler, yangının çıktığı saatte, bölgeye yakın bir akaryakıt istasyonuna bir kişinin yalnız geldiği ve ardından taksi ile ayrıldığını saptadı. Ekipler, bu kişinin Şakir Topçu ile arkadaşı Adem Güzey olduğunu tespit etti. Güzey, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

TABANCAYLA ÖLDÜRÜP, CESEDİNİ TAŞIDIĞI KONTEYNERİ ATEŞE VERMİŞ Adem Güzey, jandarmadaki sorgusunda Şakir Topçu'yu öldürdüğünü itiraf etti. Şakir Topçu ile eski arkadaş olduklarını anlatan Güzey, "Ben galericilik yapıyorum ve aynı bölgede Şakir Topçu ise araçlara koltuk döşeme işi yapıyor. Aynı bölgede esnaf olduğumuz için arkadaşlığımız vardı. Ben eşimden uzun süre önce ayrıldım. Yeniden evlenmek için 2 yıl önce Şakir ile konuştum. Kendisi de bana Suriye uyruklu bir kadını tanıdığını ve tanıştırabileceğini söyledi. Suriye uyruklu kadınla tanıştık ve imam nikahlı olarak birlikte yaşamaya başladık. 3 ay kadar önce aramızda geçimsizlik çıkmaya başladı ve ayrıldık. Bu süreçte ben eşim dediğim kadın ile bizi tanıştıran Şakir Topçu'nun ilişkisi olduğunu öğrendim" dedi.

Bu durumun kendisini çok rahatsız ettiğini ve yaptığı araştırmada birlikte yaşadığı kadın ile Şakir Topçu'nun zaman zaman Sancak Mahallesi’ndeki konteynerde buluştuğunu da öğrendiğini belirten Adem Güzey, "Bu bilgilerin ardından Şakir'in konteyner bulunan bahçesinin bulunduğu bölgeye gelerek keşif yaptım. Konteynerin olduğu bahçenin etrafında çok fazla ev yoktu. Bunun üzerine olay günü Şakir'e canımın sıkkın olduğunu söyleyerek, birlikte zaman geçirme teklifinde bulundum. Kendisi aracıyla beni aldı ve bahçesine doğru gitmeye başladık. Bahçeye yaklaşınca Şakir'e eşimle aralarındaki ilişkiyi bildiğimi söyledim. O kadar çok sinirliydim ki ne cevap verdiğini bile hatırlamıyorum. Yanımdaki tabancayı çıkararak Şakir'i peş peşe ateş ettim. Daha sonra Şakir'i otomobilden indirip, konteynere taşıdım. Sonra konteyner ve otomobili benzin dökerek ateşe verdim" diye konuştu.