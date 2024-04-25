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        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 doktor öldü, 2'si ağır 6 yaralı

        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 12:34 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:40
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        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 doktor öldü, 2'si ağır 6 yaralı
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        ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dr. Mustafa Güder (26) hayatını kaybetti, 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu üzerindeki Birecik ilçe çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezine gelmekte olan ve sürücüleri henüz öğrenilmeyen 27 ATH 414 plakalı hafif ticari araç ile 01 FKB 30 ve 18 EC 814 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı. Kazada Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Mustafa Güder ile 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Dr. Güder, meslektaşlarının tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 kişiden 2'sinin durumumun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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