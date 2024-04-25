Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 doktor öldü, 2'si ağır 6 yaralı

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dr. Mustafa Güder (26) hayatını kaybetti, 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu üzerindeki Birecik ilçe çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezine gelmekte olan ve sürücüleri henüz öğrenilmeyen 27 ATH 414 plakalı hafif ticari araç ile 01 FKB 30 ve 18 EC 814 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı. Kazada Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Mustafa Güder ile 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Dr. Güder, meslektaşlarının tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 kişiden 2'sinin durumumun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.