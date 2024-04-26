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        Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

        ŞANLIURFA'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda fuhşa zorlanan 11 kadın kurtarıldı, 9 şüpheli ise gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 14:01 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:05
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        Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı
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        ŞANLIURFA’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda fuhşa zorlanan 11 kadın kurtarıldı, 9 şüpheli ise gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte bazı kadınlara zorla tutuldukları evlerde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı çalışma sonunda kent merkezindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 11 kadın kurtarıldı. Operasyonda ayrıca kadınları fuhuş yapmaya zorladığı iddia edilen 3'ü kadın, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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