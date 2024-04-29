Birecik'te DEM Partili Belediye Başkanı ve 4 meclis üyesi partisinden istifa etti

ŞANLIURFA'da, Birecikilçesinin DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Begit ve 4 meclis üyesi partilerinden istifa ettiğini açıkladı. Begit, belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti'den Birecik Belediye Başkanı seçilen Mehmet Begit ile meclis üyeleri Mahmut Dirier, Sakıp Yaşar, Reşit Çelikhan ve Ahmet Arar, partilerinden istifa etti. İstifalarını düzenledikleri toplantı ile duyuran Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, "Bu seçim, belediye başkanlığı seçim tarihinde en farklı oy ile alınmış başkanlık seçimidir. Halkımız bize inanmış ve güvenmiştir. Biz de bu inanç ile görevimize başladık. Öncelikle belirtmek gerekir ki söyleyeceğim lafların kesinlikle bize güvenip oy veren DEM Parti üyeleri ile bir ilgi ve alakası yoktur ancak seçimden sonraki süreç içerisinde özellikle bir grup tarafından bayrağımıza, Atatürk posterine ve Cumhurbaşkanı posterine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.