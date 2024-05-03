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        Şanlıurfa merkezli terör operasyonuna 3 tutuklama

         ŞANLIURFAmerkezli 5 ilde PKK- KCK/ PYD/ YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5 zanlı sınır dışı edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 20:00 Güncelleme: 03.05.2024 - 20:05
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        Şanlıurfa merkezli terör operasyonuna 3 tutuklama
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         ŞANLIURFAmerkezli 5 ilde PKK- KCK/ PYD/ YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5 zanlı sınır dışı edildi.

        30 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK- KCK/ PYD- YPG'ye yönelik Şanlıurfa, Hatay, Mersin, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 uzun namlulu silah,1 tabanca, 1 av tüfeği, 271 fişek, 1 el telsizi ve dijital materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan E.E., H.A. ve H.A. tutuklandı. Diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Suriye uyruklu 5 kişi sınır dışı edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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