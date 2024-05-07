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        Şanlıurfa'da silah ve uyuşturucu operasyonunda 68 gözaltı

        ŞANLIURFA'da jandarmanın uyuşturucu ve silah satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 14:10 Güncelleme: 07.05.2024 - 14:15
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        Şanlıurfa'da silah ve uyuşturucu operasyonunda 68 gözaltı
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        ŞANLIURFA’da jandarmanın uyuşturucu ve silah satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda yatakta, samanlık ve çaydanlığa gizlenmiş uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ve silah satışının önlenmesine yönelik kent merkezi ile 13 ilçede çalışma başlattı. Şüphelilerin teknik ve fiziki takiplerinin ardından çalışmalarını tamamlayan ekipler, 13 ilçede uyuşturucu satıcıları ile silah kaçakçılarına yönelik 53 adrese operasyon düzenledi. 573 jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı operasyonlarda yapılan aramalarda yatakta, samanlık ve çaydanlığa gizlenmiş, 6 uzun namlulu silah, ruhsatsız 32 tabanca ve 11 av tüfeği, 24 şarjör, bu silahlara ait 2 bin 233 mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 68 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek işlemleri için İl Jandarma Alay Komutanlığına götürüldü.

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