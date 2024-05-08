Şanlıurfa'da DEM Parti ilçe binası kurşunlandı

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde DEM Parti İlçe Başkanlığı'na silahla ateş açıldı. Olayda, parti binasına 14 mermi isabet etti.

Birecik ilçesi Dr. Abdulkadir Erdil Caddesi'nde dün gece saatlerinde silah sesini duyanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler DEM Parti İlçe binasına ateş açıldığını belirledi. Ekipler yaptıkları incelemede, parti binasının camına 14 merminin isabet ettiğini tespit etti. Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI