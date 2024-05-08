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        Şanlıurfa'da alacak kavgası: 2 yaralı

        ŞANLIURFA'da iki grup arasında taş, sopa ve silahların kullanıldığı alacak kavgasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:44 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:50
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        Şanlıurfa'da alacak kavgası: 2 yaralı
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        ŞANLIURFA’da iki grup arasında taş, sopa ve silahların kullanıldığı alacak kavgasında 2 kişi yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Şenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak meselesi yüzünden husumetli olan iki grup, sokak ortasında karşılaştı. Kısa süre taraflar arasında başlayan tartışma büyüyerek taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancayla Mehmet Ali Men ile Mehmet Emir Kaya yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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