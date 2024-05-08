Hamile kadının bebeğini kaybetmesine neden düğün magandası tutuklandı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, düğünde havaya rastgele ateş açarak Zemzem Özdemir'in (42) yaralanmasına ve karnındaki 3 aylık bebeğinin ölümüne neden olan Fevzi Kara (48) tutuklandı, gözaltındaki Cuma K. (58) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 6 Mayıs'ta ilçeye bağlı Hamzababa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede düzenlenen düğünde gelin Saadet Karagöz’ün evine getirilmesi sırasında havaya rastgele ateş açıldı. Bu sırada gelinin ablası Zemzem Özdemir düğün alanında kardeşinin yerde sürüklenen duvağını toplamaya çalışırken, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Halayların çekildiği sırada, Özdemir kanlar içinde yere yığıldı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde maganda kurşunuyla yaralanan Özdemir için jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilen ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Özdemir, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan kadın hayati tehlikesi nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Zemzem Özdemir'in bebeği kurtarılamadı. Zemzem Özdemir'in ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.