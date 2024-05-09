Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Ceylanpınar Belediyesi'nin tabelasından T.C. ibaresi kaldırıldı

        ŞANLIURFA'da, yerel seçimlerde DEM Parti'nin kazandığı Ceylanpınar Belediyesi'nin girişine Türkçe, Kürtçe ve Arapça yazılı tabela asıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:24 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ceylanpınar Belediyesi'nin tabelasından T.C. ibaresi kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA’da, yerel seçimlerde DEM Parti'nin kazandığı Ceylanpınar Belediyesi’nin girişine Türkçe, Kürtçe ve Arapça yazılı tabela asıldı. Tabelada T.C. ibaresinin olmadığı görüldü.

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ni DEM Parti’li Uğur Kahraman kazandı. Kahraman, ilk icraat olarak belediye binası girişindeki üzerinde T.C. ibaresi yer alan Ceylanpınar Belediyesi tabelasını kaldırtarak, yerine yeni tabela astırdı. Tabelada Türkçe, Kürtçe ve Arapça Ceylanpınar Belediyesi yazıları yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zuhal'i kazaen vuran polise 5 yıl hapis cezası
        Zuhal'i kazaen vuran polise 5 yıl hapis cezası
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        X'e sert uyarı
        X'e sert uyarı
        Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!
        Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!
        İşte en çok aranan meslekler
        İşte en çok aranan meslekler
        Sahillerde karavan işgali
        Sahillerde karavan işgali
        İmza sayısında son durum ne?
        İmza sayısında son durum ne?
        Kadın pilotun başarısı!
        Kadın pilotun başarısı!
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Kısa omurgalı köpeğin dokunaklı hikayesi!
        Kısa omurgalı köpeğin dokunaklı hikayesi!
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi sonrası hastaneye kaldırılan çocuk hayatını...
        Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi sonrası hastaneye kaldırılan çocuk hayatını...
        Şanlıurfa'da 2 bin 370 kişi çölyak hastalığıyla mücadele ediyor
        Şanlıurfa'da 2 bin 370 kişi çölyak hastalığıyla mücadele ediyor
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Şanlıurfa'da öğrencilerle buluştu:
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Şanlıurfa'da öğrencilerle buluştu:
        Otomobil, park halindeki kamyonun damperine düştü: 1 yaralı
        Otomobil, park halindeki kamyonun damperine düştü: 1 yaralı
        Şanlıurfa'da hafriyat kamyonun kasasına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'da hafriyat kamyonun kasasına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı