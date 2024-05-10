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        Şanlıurfa'da öğretmenler kalem kırıp, kanlı önlükle eylem yaptı

        İSTANBUL'da lise müdürü İbrahim Oktugan'ın Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 13:28 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:30
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        Şanlıurfa'da öğretmenler kalem kırıp, kanlı önlükle eylem yaptı
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        İSTANBUL'da lise müdürü İbrahim Oktugan’ın Y.K. (17) adlı öğrenci tarafından öldürülmesi, Şanlıurfa’da öğretmenler tarafından protesto edildi. Öğretmenler, kalem kırıp İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasına temsili olarak kanlı önlük astı.

        Şanlıurfa’da öğretmenler bağlı oldukları eğitim sendikaları öncülüğünde, eğitimcilere yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla 1 günlük iş bırakarak eylem yaptı. Abdülkadir Karahan Kütüphanesi önünde toplanan öğretmenler, 'Öğretmene yönelik şiddete dur de' yazılı tişörtler giyerek, kırmızıya boyanmış beyaz önlükle şiddeti protesto etti. Yürüyüş boyunca 'Şiddete hayır', 'Öfkeliyiz, yastayız susmayacağız', 'Şiddetsiz güvenli okullar istiyoruz' sloganları attı. Vatandaşlar da yürüyüşe destek verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde son bulan yürüyüş sonrası öğretmenler temsili olarak kanlı önlüklerini binanın kapısına astı.

        Eğitim-Bir Sen de Ahmet Bahçıvan İş Merkezi’nde protesto gösteri düzenledi. Burada toplanan öğretmenler adına Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı İbrahim Coşkun, yaşanan olayı kınayan açıklama yaptı. Grup, yanlarında getirdikleri kalemleri kırıp pankartların üzerine bıraktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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