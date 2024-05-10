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        Şanlıurfa'da sulama kanalında sürüklenen çocuk kurtarıldı

        ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde misafirliğe giden Yasin K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 20:24 Güncelleme: 10.05.2024 - 20:30
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        Şanlıurfa'da sulama kanalında sürüklenen çocuk kurtarıldı
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        ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde misafirliğe giden Yasin K. (11), sulama kanalına düştü. Can pazarının yaşandığı olayda çocuk çevredeki vatandaşların suya atlaması sonucu kanaldan çıkarılarak kurtarıldı. Yaşanan olay ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, Suruç’a bağlı kırsal Zeki Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte misafirliğe giden Yasin K., sulama kanalı kenarında yürüdüğü sırada dengesini kaybederek kanala düştü. Kanalda suyun akıntısıyla sürüklenen çocuğun çırpınışlarını gören çevredeki vatandaşlar, boğulmak üzere olan çocuğu kurtarmak için kanala atladı. Can pazarının yaşandığı olayda çocuğu kurtarmak için seferber olan çevredeki vatandaşlar, sudaki plastik bir boruya tutundu. Kanala giren iki kişi, çocuğu kurtarmak için diğer kişilerden yardım isteyerek boğulmakta olan Yasin’i sudan çıkardı. Çocuğun canlı olarak kurtarılmasıyla birlikte, çevrede bulunanlar sevinç gösterilerinde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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