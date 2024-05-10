Şanlıurfa'da savcı, telefon dolandırıcılarından üç sanık hakkında 237'şer yıldan 578 yıla kadar hapis cezası talep etti

ŞANLIURFA'da, telefonla aradıkları yeni atanan veya sözleşmeli kadın öğretmenleri; kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, yürütülen gizli bir soruşturmada isimlerinin ve fotoğraflarının bulunduğunu belirterek 4 milyon TL'nin üzerinde dolandıran 31'i tutuklu 33 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Savcı iddianamede sanıklardan 3'ü hakkında toplam 237'şer yıldan 578'er yıla kadar, 30 sanık için ise 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 6'şar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

Şanlıurfa'da dolandırılan bazı öğretmenlerin şikayeti üzerine telefon dolandırıcılığıyla ilgili 8 Ocak 2024 tarihinde soruşturma başlatıldı. Yeapılan araştırmalar sonucunda 33 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 31'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırdı.

Telefon dolandırıcılığı sanıkları hakkında savcılıkça hazırlanan iddianamede 33 sanık hakkında şu suçlamalar yöneltildi. "Yaşanan dolandırıcılık olayında sanıklar okullara yeni atanan öğretmenleri arayarak kendilerini polis veya savcı gibi tanıttıkları ve gizli bir soruşturma yürüttüklerini söylediler. 'Atıcı’ olarak tabir edilen ve organizasyonun başındaki kişinin, kadın öğretmenlere bazı kişilerin kimlik bilgilerini ve telefonlarındaki fotoğrafları ele geçirerek cinsel içerikli görüntülerle montajladığı ve bunların internette yayınlanacağı sırada engellendiğini söylediği, müştekilerde korku ve endişe oluşturarak sanıkların banka hesaplarına para göndermelerini sağladıkları ve bu şekilde dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri görüldü" denildi.

İddianamede Tutuklu sanıklar Mehmet C, Mustafa C. ve Casım Y. için 'nitelikli dolandırıcılık', 'şantaj' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçlarından toplam 237'şer yıldan 578'er yıla kadar hapis cezası istenirken, diğer 30 sanık için ise 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 6'şar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame Şanlıurfa 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianameyi kabul eden mahkemenin duruşma günü vermesi bekleniyor. İDDİANAMEDE SANIKLARIN MAĞDURLARI NASIL DOLANDIRDIKLARI AYRINTILARIYLA YER ALDI