İnşaatta başına briket düşen çocuk hayatını kaybetti
ŞANLIURFA'da inşaatta çalışırken başına briket düşen Abdullah Çevik (15), hayatını kaybetti.
ŞANLIURFA’da inşaatta çalışırken başına briket düşen Abdullah Çevik (15), hayatını kaybetti.
Olay, Eyyübiye Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşatta yardımcı eleman olarak çalışan Abdullah Çevik, başına briket düşmesi sonucu yaralandı. İnşaattaki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Abdullah Çevik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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