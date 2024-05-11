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        Suruç'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

        ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde takla atan otomobildeki Ecrin Aktaşoğlu (13) öldü, 7 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 18:04 Güncelleme: 11.05.2024 - 18:05
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        Suruç'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
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        ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde takla atan otomobildeki Ecrin Aktaşoğlu (13) öldü, 7 kişi de yaralandı.

        Kaza, Suruç-Akçakale yolu Büyük Ziyaret Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine giden Kadir Aktaşoğlu’nun kontrolünü yitirdiği 38 SK 927 plakalı otomobil takla atarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Kadir Aktaşoğlu (39) ile eşi Zeliha (36) ve çocukları İsmail (3), Mahmut (7), Hiranur (9), İlayda (11), Ecrin (13) ve Ruken Aktaşoğlu (14) yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ecrin Aktaşoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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