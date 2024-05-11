Şanlıurfaspor - Manisa FK: 2-0
STAT: Şanlıurfa GAPHAKEMLER: Muhammed Ali Meteoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Güner Mumcu Taştan ŞANLIURFASPOR: Alperen - Mehmet Yiğit, Semih, Diogo Alexis, Barış Gök, İshak, Amar Begic (Dk.
STAT: Şanlıurfa GAP
HAKEMLER: Muhammed Ali Meteoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Güner Mumcu Taştan
ŞANLIURFASPOR: Alperen - Mehmet Yiğit, Semih, Diogo Alexis, Barış Gök, İshak, Amar Begic (Dk. 88 Barış Ekincier), Fernando Emanuel (Dk. 78 Aldair), Muhammed Kibrit (Dk. 52 Adem Eren), Harris (Dk. 88 Landel), Paixao
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Erhan - Bedirhan, Bartu, Muhammed Akgün, Alberk (Dk. 45 Alp Ada), Kerem, Kazımcan, Mohamed Ofkir (Dk. 78 Bekir), Rroca (Dk. 59 Burak), Kerim (Dk. 78 Sertan), Sandro Lima (Dk. 45 Doğukan)
GOLLER: Dk. 34 Paixao, Dk. 89 Barış Ekincier (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Mehmet Yiğit, Amar Begic, Barış Ekincier (Şanlıurfaspor), Muhammed Akgün, Sandro Lima, Rroca (Manisa Futbol Kulübü)
Şanlıurfaspor, 1'nci Lig'in 34’uncu hafta karşılaşmasında Manisa Futbol Kulübü’nü sahasında 2-0 yendi. Bu sonucun ardından puanını 38'e yükselten Şanlıurfaspor, sezonu 15'inci sırada tamamlayarak ligde kaldı.
34'uncu dakikada Fernando Emanuel pasında kale önünde topla buluşan Paixao kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
89'uncu dakikada Semih’in ara pasıyla topu alan Barış Ekincier plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
Ev sahibi ekip karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
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