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        Şanlıurfaspor - Manisa FK: 2-0

        STAT: Şanlıurfa GAPHAKEMLER: Muhammed Ali Meteoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Güner Mumcu Taştan ŞANLIURFASPOR: Alperen - Mehmet Yiğit, Semih, Diogo Alexis, Barış Gök, İshak, Amar Begic (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 18:09 Güncelleme: 11.05.2024 - 18:15
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        Şanlıurfaspor - Manisa FK: 2-0
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        STAT: Şanlıurfa GAP

        HAKEMLER: Muhammed Ali Meteoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Güner Mumcu Taştan

        ŞANLIURFASPOR: Alperen - Mehmet Yiğit, Semih, Diogo Alexis, Barış Gök, İshak, Amar Begic (Dk. 88 Barış Ekincier), Fernando Emanuel (Dk. 78 Aldair), Muhammed Kibrit (Dk. 52 Adem Eren), Harris (Dk. 88 Landel), Paixao

        MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Erhan - Bedirhan, Bartu, Muhammed Akgün, Alberk (Dk. 45 Alp Ada), Kerem, Kazımcan, Mohamed Ofkir (Dk. 78 Bekir), Rroca (Dk. 59 Burak), Kerim (Dk. 78 Sertan), Sandro Lima (Dk. 45 Doğukan)

        GOLLER: Dk. 34 Paixao, Dk. 89 Barış Ekincier (Şanlıurfaspor)

        SARI KARTLAR: Mehmet Yiğit, Amar Begic, Barış Ekincier (Şanlıurfaspor), Muhammed Akgün, Sandro Lima, Rroca (Manisa Futbol Kulübü)

        Şanlıurfaspor, 1'nci Lig'in 34’uncu hafta karşılaşmasında Manisa Futbol Kulübü’nü sahasında 2-0 yendi. Bu sonucun ardından puanını 38'e yükselten Şanlıurfaspor, sezonu 15'inci sırada tamamlayarak ligde kaldı.

        34'uncu dakikada Fernando Emanuel pasında kale önünde topla buluşan Paixao kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

        89'uncu dakikada Semih’in ara pasıyla topu alan Barış Ekincier plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

        Ev sahibi ekip karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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