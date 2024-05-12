Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Çocuk işçinin ölümünde 'ihmal' iddiasına İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama (2)

        SUÇDUYURUSUNDA BULUNACAKLARŞanlıurfa'da inşaatta çalışırken başına briket düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Abdullah Çevik'in (15) ailesi, hastane ve doktor hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 14:00 Güncelleme: 12.05.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuk işçinin ölümünde 'ihmal' iddiasına İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        SUÇDUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

        Şanlıurfa'da inşaatta çalışırken başına briket düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Abdullah Çevik’in (15) ailesi, hastane ve doktor hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor

        Benzer Haberler

        Çocuk işçinin ölümünde 'ihmal' iddiasına İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        Çocuk işçinin ölümünde 'ihmal' iddiasına İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        Hollanda'dan tatil için memleketine gelen kadın, 69 yaşında okuma yazma öğr...
        Hollanda'dan tatil için memleketine gelen kadın, 69 yaşında okuma yazma öğr...
        Şanlıurfa'da aranan 23 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 23 şüpheli yakalandı
        Siverek'te sokağa terk edilmiş bebek bulundu
        Siverek'te sokağa terk edilmiş bebek bulundu
        Şanlıurfa'da yeni doğan bebek sokağa terk edildi
        Şanlıurfa'da yeni doğan bebek sokağa terk edildi
        Şanlıurfaspor-Manisa FK maçının ardından
        Şanlıurfaspor-Manisa FK maçının ardından