Çocuk işçinin ölümünde 'ihmal' iddiasına İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama (2)
SUÇDUYURUSUNDA BULUNACAKLARŞanlıurfa'da inşaatta çalışırken başına briket düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Abdullah Çevik'in (15) ailesi, hastane ve doktor hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.
SUÇDUYURUSUNDA BULUNACAKLAR
Şanlıurfa'da inşaatta çalışırken başına briket düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Abdullah Çevik’in (15) ailesi, hastane ve doktor hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.
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