Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonuna 52 gözaltı

ŞANLIURFA merkezli 6 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik polis ve jandarma ekiplerinin operasyonlarında 52 şüpheli, gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Alay Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen şüphelilerin saklandıkları adresler belirlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda; Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'da eş zamanlı adreslere baskın yapıldı. Operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için jandarma ve emniyette götürüldü.