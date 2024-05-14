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        Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonuna 52 gözaltı

        ŞANLIURFA merkezli 6 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik polis ve jandarma ekiplerinin operasyonlarında 52 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:05 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:10
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        Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonuna 52 gözaltı
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        ŞANLIURFA merkezli 6 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik polis ve jandarma ekiplerinin operasyonlarında 52 şüpheli, gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Alay Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen şüphelilerin saklandıkları adresler belirlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda; Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'da eş zamanlı adreslere baskın yapıldı. Operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için jandarma ve emniyette götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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