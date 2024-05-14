Balık tutarken kanala düştü, çevredekiler kurtardı

Olay, sabah saatlerinde Sırrın Karşıyaka Mahallesi'ndeki DSİ’ye ait sulama kanalında meydana geldi. Kanalda balık tutan Bakır Kırmızıdeve, dengesini yitirip suya düştü. Durumu fark eden çevredekiler, yardıma koşup Kırmızıdeve'yi kurtardı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alınan Bekir Kırmızıdeve'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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