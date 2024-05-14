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        Balık tutarken kanala düştü, çevredekiler kurtardı

        ŞANLIURFA'da balık tutarken dengesini kaybedip kanala düşen Bakır Kırmızıdeve (50) çevredekiler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:28 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:30
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        Balık tutarken kanala düştü, çevredekiler kurtardı
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        ŞANLIURFA’da balık tutarken dengesini kaybedip kanala düşen Bakır Kırmızıdeve (50) çevredekiler tarafından kurtarıldı.

        Olay, sabah saatlerinde Sırrın Karşıyaka Mahallesi'ndeki DSİ’ye ait sulama kanalında meydana geldi. Kanalda balık tutan Bakır Kırmızıdeve, dengesini yitirip suya düştü. Durumu fark eden çevredekiler, yardıma koşup Kırmızıdeve'yi kurtardı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alınan Bekir Kırmızıdeve'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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