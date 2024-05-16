Erbakan: Ahlaklı belediyecilik için canla başla çalışacağız

YENIDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimlerde kazandıkları 63 belediyede ahlaklı belediyeciliği uygulamak için canla başla çalışacaklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerinde kazandıkları Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Karaköprü ilçe belediyesine tebrik ziyaretinde bulunmak üzere kente geldi. Partililer tarafından havalimanında karşılanan Erbakan, ilk olarak Bozova ilçe teşkilatını ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından kent merkezine geçen Erbakan, düzenlediği basın toplantısında kazandıkları 63 belediyede Milli Görüş belediyeciliğini, ahlaklı belediyeciliği uygulamak için çalışacaklarını belirterek, "31 Mart seçimlerinde milletimiz tercihini milli görüşten yana kullandı. Türkiye genelinde belediye meclis üyeliği ortalaması Yeniden Refah partimizin yüzde 7 seviyesine geldi. Bir önceki seçimde aldığımız yüzde 2,9 ile kıyaslarsak yüzde 100’ün üzerinde bir artış, 3 milyon oy ve 1 il ve 1 büyükşehir belediyesi olmak üzere 63 belediyeyi Yeniden Refah Partisi olarak kazandık" dedi.

520 binin üzerinde üyeyle Türkiye’nin üçüncü büyük siyasi partisi haline geldiklerini kaydeden Erbakan, "Seçimlerde de aynı durum tecelli etti ve oy oranı bakımından da Yeniden Refah Partisi Türkiye’nin üçüncü büyük partisi haline geldi. Şimdi bizlere düşen milletimizin bu teveccühüne, bu güvenine layık olmak ve milletimizi hak ettiği hizmetlerde inşallah bu belediyelerimizle buluşturmaktır. Bu sonucun elde edilmesinde ebetteki fedakar teşkilat mensuplarının büyük gayretleri rol oynadı. Hazine yardımı olmadan, medya gücü olmadan, iktidar gücü olmadan, dış güçlerin desteği olmadan, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen teşkilatlarımız büyük bir başarıyı ortaya koydular" diye konuştu.

Seçmenlerin Milli Görüş hükümeti döneminde yapılan hizmetleri yeniden hatırlayarak kendilerine oy verdiğini vurgulayan Erbakan, şöyle konuştu:

“Tabii ki teşkilatımızın gayretinin yanında milletimizin de Yeniden Refah Partimize büyük bir teveccühü oldu. Neden bu oldu? Çünkü milletimiz Milli Görüş tarihinde hem yerel yönetimlerde hem de merkezi hükümette Milli Görüş’ün yapmış olduğu hizmetleri hatırlıyor ve o hizmetlere özlem duyuyor, o hizmetlere yeniden kavuşabilmek için o ruhun temsilcisi olan Yeniden Refah Partimize oy veriyor. Aslında işin özeti budur. Belediyelerde 1989 ve 1994’te hatta Şanlıurfa’da 1984’te başlayan Milli Görüş belediyeciliğinin ne mana ifade ettiğini milletimiz biliyor ve yeniden o Milli Görüş belediyeciliğine kavuşabilmek için de Yeniden Refah Partimize destek veriyor. Merkezi hükümette hele hele bu gün içinde bulunduğumuz ekonomik kriz, yokluk, enflasyon, borç ve faiz ekonomisinin ıstırabını çeken insanlarımız 54’üncü hükümette, merhum Necmettin Erbakan Hocamızın başbakan olduğu dönemdeki bolluk ve bereket dönemini, adil düzen ekonomisini çok iyi hatırladığından dolayı oylarını Yeniden Refah Partisi'ne verdi ve bu büyük başarısı işte bu nedenle gerçekleşti. Çiftçiye en yüksek taban fiyatlarını sağlayan ve bütün Türkiye’de büyük bir bolluk ve bereket dönemini başlatan, dar gelirli milyonların alım gücünü, refah seviyesini arttıran Milli Görüş iktidarını milletimiz çok iyi hatırlıyor, o nedenle de o ruhun temsilcisi olan Yeniden Refah Partimize yöneliyor. İnşallah şimdi kollarımızı sıvayacağız ve kazanmış olduğumuz 63 belediyede Milli Görüş belediyeciliğini, ahlaklı belediyeciliği uygulamak için canla başla çalışacağız. Şimdi bizler için hizmet vaktidir, milletimizin bu desteğine, bu güvenine, bu teveccühüne layık olma vaktidir.”