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        Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

        ŞANLIURFA merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 17:13 Güncelleme: 16.05.2024 - 17:15
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        Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
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        ŞANLIURFA merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Mayıs’ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Suriye ve Irak uyruklu 4 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdare Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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