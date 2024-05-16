Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
ŞANLIURFA merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
ŞANLIURFA merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Mayıs’ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Suriye ve Irak uyruklu 4 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdare Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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