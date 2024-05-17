Şanlıurfa'da, 44 DEAŞ şüphelisi adliyede

ŞANLIURFA ve Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik savcılık soruşturması kapsamında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen şüphelilerin adresleri belirlendi. 14 Mayıs’ta özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla Şanlıurfa ve Konya'da eş zamanlı 44 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli yayınlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.