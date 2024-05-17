Fatih Erbakan: Yeni bir dönem başlatıyoruz

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde partililerle buluştu. İlçe başkanlığı binasının açılış törenine katılan Erbakan, “Makam ve rakam için değil, Allah rızası için siyaset yapan kadrolarımızla inşallah yeni bir dönemi başlatıyoruz” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde kazandıkları Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Karaköprü ilçe belediyesine tebrik ziyaretinde bulunmak üzere dün kente gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ziyaretleri kapsamında Viranşehir ilçesine gitti. Burada partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışına katılan Erbakan, toplanan kalabalığa hitap etti. Allah rızası için siyaset yapan kadrolarla yeni bir dönemi başlattıklarını belirten Erbakan, "Aynen 1994’te, 1989’da ve Şanlıurfa’da da 1984’te olduğu gibi inşallah yine belediyelerde destan yazacağız, yine belediyelerde tarih yazacağız" diye konuştu.