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        Kayıp Yusuf'un sulama kanalında cesedi bulundu

        ŞANLIURFA'da 4 gündür kayıp olarak aranan Yusuf Felhan'ın (25) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:36 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:40
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        Kayıp Yusuf'un sulama kanalında cesedi bulundu
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        ŞANLIURFA'da 4 gündür kayıp olarak aranan Yusuf Felhan'ın (25) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

        Şeyhçoban Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalında hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye giden ekipler, sudan çıkarılan cesedin 4 gündür kayıp olarak aranan Yusuf Felhan'a ait olduğunu belirledi. Cenaze inceleme sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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