Kayıp Yusuf'un sulama kanalında cesedi bulundu

Şeyhçoban Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalında hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye giden ekipler, sudan çıkarılan cesedin 4 gündür kayıp olarak aranan Yusuf Felhan'a ait olduğunu belirledi. Cenaze inceleme sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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