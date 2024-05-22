Balıklıgöl ile Göbeklitepe'deki başıboş köpekler toplatıldı

Balıklıgöl ile Göbeklitepe'de, son günlerde çok sayıda başıboş köpek görüldü. Turistlerin şikayeti sonrası belediye görevlileri, köpekleri toplamak için harekete geçti. Turizm bölgelerinde görevlendirilen ekipler, köpekleri uyuşturucu iğne ile vurarak toplamaya başladı. Toplanan köpekler, belediyenin barınağına götürüldü.

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