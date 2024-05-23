İsrail'de öldürülen imam Hasan Saklanan'ın cenazesi Şanlıurfa'da toprağa verildi

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kepez Kırsal Mahallesi Camisi'nde imam olarak görev yapan Hasan Saklanan, 30 Nisan'da pasaportuyla Filistin topraklarına geçti. Mescid-i Aksa’ya girmeye çalışan 4 çocuk babası Saklanan, İsrail polisinin müdahalesine karşılık verince açılan ateşle öldürüldü. Saklanan'ın cenazesi, adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından Tel Aviv Büyükelçiliği tarafından hava yoluyla Ürdün üzerinden İstanbul'a daha sonra Şanlıurfa'ya getirildi. Yakınları tarafından teslim alınan Saklanan'ın cenazesi Eyyüp Peygamber Camisi’nde çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreni sonrası tekbirler eşliğinde Harran Kapı aile mezarlığına defnedildi.

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