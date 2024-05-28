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        Kopan teli onarmak için çıktığı direkte akıma kapılıp öldü

        ŞANLIURFA'da kopan elektrik telini onarmak için direğe çıkan elektrikçi Yusuf (24), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:54 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:55
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        Kopan teli onarmak için çıktığı direkte akıma kapılıp öldü
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        ŞANLIURFA'da kopan elektrik telini onarmak için direğe çıkan elektrikçi Yusuf (24), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

        Olay, Viranşehir'e bağlı kırsal Burç Mahallesi'nde meydana geldi. Kopan elektrik telini onarmak için direğe çıkan elektrikçi Yusuf Turan, akıma kapılarak düştü. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turan, kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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