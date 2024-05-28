Kopan teli onarmak için çıktığı direkte akıma kapılıp öldü

Olay, Viranşehir'e bağlı kırsal Burç Mahallesi'nde meydana geldi. Kopan elektrik telini onarmak için direğe çıkan elektrikçi Yusuf Turan, akıma kapılarak düştü. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turan, kurtarılamadı.

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