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        Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü

        ŞANLIURFA'da evinin önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Halil Dağ (36), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:54 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:00
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        Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü
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        ŞANLIURFA'da evinin önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Halil Dağ (36), hayatını kaybetti.

        Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Dağ, evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesiyle Dağ ağır yaralanırken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Dağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Dağ'ın Cenaze otopsi için morga kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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