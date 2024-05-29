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        Liseli Senem, 5 gündür kayıp

        ŞANLIURFA'da, geçen hafta cuma günü evinden ayrılan 9'uncu sınıf öğrencisi Senem Han'dan (14), haber alınamıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:52 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:55
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        Liseli Senem, 5 gündür kayıp
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        ŞANLIURFA’da, geçen hafta cuma günü evinden ayrılan 9'uncu sınıf öğrencisi Senem Han’dan (14), haber alınamıyor.

        Mustafa ve Kendure Han çiftinin 6 çocuğunun 3'üncüsü Senem Han, 24 Mayıs sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Aramalarına rağmen kızlarına ulaşamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu. Çalışma başlatan polis, Senem’in bulunması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Ekipler yaptıkları incelemede Senem’in evden ayrıldıktan sonra Karşıyaka Mahallesi’nden geçen sulama kanalı çevresinde tek başına yürüdüğü görüntülere ulaştı. Ancak Senem, henüz bulunamadı. Han ailesi, kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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