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        Şanlıurfa'da, takla atıp tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, takla atarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Fuat Kocaoğlu (62), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 13:06 Güncelleme: 29.05.2024 - 13:10
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        Şanlıurfa'da, takla atıp tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde, takla atarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Fuat Kocaoğlu (62), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Arıkök Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Fuat Kocaoğlu yönetimindeki 34 CKY 737 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Fuat Kocaoğlu'nun öldüğü belirlendi. Kocaoğlu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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