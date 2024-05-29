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        Şanlıurfa'da, 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        ŞANLIURFA'da, aynı yöne giden hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 17:28 Güncelleme: 29.05.2024 - 17:30
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        Şanlıurfa'da, 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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        ŞANLIURFA’da, aynı yöne giden hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kaza bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde Ümit Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine giden ve sürücüleri öğrenilemeyen 63 AS 721 plakalı otomobil ile 63 ADG 934 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, hastaneye kaldırdı.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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