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        Şanlıurfa'da trafo alev alev yandı; o anlar kamerada

         ŞANLIURFA'da birenerji şirketine ait trafoda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ağaçlara da sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 20:37 Güncelleme: 01.06.2024 - 20:40
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        Şanlıurfa'da trafo alev alev yandı; o anlar kamerada
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         ŞANLIURFA'da birenerji şirketine ait trafoda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ağaçlara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Yangın, akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki bir enerji şirketine ait trafoda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm trafoyu sardı. Alevler, trafonun yanındaki ağaçlara da sıçradı. Yangını görüp paniğe kapılan mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahalle elektriksiz kalırken, enerji şirketi çalışanları da trafonun onarımı için çalışma başlattı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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