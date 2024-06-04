Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da akraba aileler arasında kavga: 3 yaralı

        ŞANLIURFA'da muhtarlık seçimi nedeniyle husumetli olan akrabalar arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:16 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da akraba aileler arasında kavga: 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'da muhtarlık seçimi nedeniyle husumetli olan akrabalar arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada, 3 kişi yaralandı.

        Günbalı Mahallesi'nde, 31 Mart'taki muhtarlık seçimi nedeniyle husumetli olan akraba aileler, dün akşam saatlerinde konuşmak için bir araya geldi. Burada, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler kavgaya müdahale etti. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        İran'da seçime doğru
        İran'da seçime doğru
        Evlilik yıl dönümünde 27 yerinden bıçaklandı!
        Evlilik yıl dönümünde 27 yerinden bıçaklandı!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        El Nino bitti etkisi sürecek (Bu yaz da rekor sıcaklıklar görülecek mi?)
        El Nino bitti etkisi sürecek (Bu yaz da rekor sıcaklıklar görülecek mi?)
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor

        Benzer Haberler

        Birecik İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı'nda bu yıl içme suyu verilec...
        Birecik İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı'nda bu yıl içme suyu verilec...
        Şanlıurfa'da duvara çarpan aracın sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'da duvara çarpan aracın sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'da "Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri" düzenlenecek
        Şanlıurfa'da "Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri" düzenlenecek
        Şanlıurfa'da "Neolitik İnsanın İzinde 12000 Yıllık Hikaye" yürüyüşü yapıldı...
        Şanlıurfa'da "Neolitik İnsanın İzinde 12000 Yıllık Hikaye" yürüyüşü yapıldı...
        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde belediye başkanlığını DEM Parti adayı kazand...
        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde belediye başkanlığını DEM Parti adayı kazand...
        Hilvan'da ilk oylar sandıkta; DEM Parti adayı kazandı (2)
        Hilvan'da ilk oylar sandıkta; DEM Parti adayı kazandı (2)