İşe giderken köpeklerin saldırısında yaralandı

Olay, sabah saatlerinde Batıkent Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Şahin, yaya olarak işe giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Kol ve bacaklarından yaralanan Şahin, çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtuldu. Şahin, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

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