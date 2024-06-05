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        Jandarma duvarların arasında ve samanların altında 8 silah buldu

        ŞANLIURFA'da jandarmanın operasyon düzenlediği 5 adreste duvarların arasına, plastik su boruları içine ve saman altlarına gizlenmiş 8 silah ele geçirilirken, 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 09:35 Güncelleme: 05.06.2024 - 09:40
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        Jandarma duvarların arasında ve samanların altında 8 silah buldu
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        ŞANLIURFA'da jandarmanın operasyon düzenlediği 5 adreste duvarların arasına, plastik su boruları içine ve saman altlarına gizlenmiş 8 silah ele geçirilirken, 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Siverek ilçesinde 4 şüpheliye ait 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerde, duvarların arasına, plastik su boruları içine ve saman altlarına gizlenmiş 7 tüfek, 1 tabanca, 13 şarjör ile 718 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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