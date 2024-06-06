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        Sokakta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Ahmet, kurtarılamadı

        ŞANLIURFA'da,sokakta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Ahmet Polat (22), 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:10 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:15
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        Sokakta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Ahmet, kurtarılamadı
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        ŞANLIURFA'da,sokakta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Ahmet Polat (22), 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olay, 26 Mayıs'ta Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ahmet Polat, sokakta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Polat, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Polat'ın ölümü sonrası saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Ahmet Kılıç da gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Kılıç tutuklanırken, Polat'ın cenazesi toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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