Sokakta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Ahmet, kurtarılamadı

Olay, 26 Mayıs'ta Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ahmet Polat, sokakta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Polat, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Polat'ın ölümü sonrası saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Ahmet Kılıç da gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Kılıç tutuklanırken, Polat'ın cenazesi toprağa verildi.

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