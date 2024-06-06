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        Kuduz köpek ısırdı, karantinaya alındı

        ŞANLIURFA'da kuduz köpeğin ısırdığı Mustafa Şahin (44), karantinaya alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 13:20 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:25
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        Kuduz köpek ısırdı, karantinaya alındı
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        ŞANLIURFA'da kuduz köpeğin ısırdığı Mustafa Şahin (44), karantinaya alındı.

        Batıkent Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Şahin, 4 Haziran'da sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. Şahin, bu sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Kol ve bacağından ısırılan Şahin, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Şahin hastaneye kaldırılırken, belediye ekiplerinin yakaladığı köpek aynı gün öldü. Köpekten numune alınarak Adana Veteriner Kontrol Müdürlüğü'ne gönderildi. Köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Şahin, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alındı. Belediye ekipleri ise Batıkent Mahallesi'nde başıboş dolaşan köpekleri barınağa götürmek üzere toplamaya başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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