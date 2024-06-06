Kuduz köpek ısırdı, karantinaya alındı
ŞANLIURFA'da kuduz köpeğin ısırdığı Mustafa Şahin (44), karantinaya alındı.
ŞANLIURFA'da kuduz köpeğin ısırdığı Mustafa Şahin (44), karantinaya alındı.
Batıkent Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Şahin, 4 Haziran'da sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. Şahin, bu sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Kol ve bacağından ısırılan Şahin, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Şahin hastaneye kaldırılırken, belediye ekiplerinin yakaladığı köpek aynı gün öldü. Köpekten numune alınarak Adana Veteriner Kontrol Müdürlüğü'ne gönderildi. Köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Şahin, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alındı. Belediye ekipleri ise Batıkent Mahallesi'nde başıboş dolaşan köpekleri barınağa götürmek üzere toplamaya başladı.
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