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        Şanlıurfa'da park halindeki otomobile kaldırım taşıyla zarar verdi

        ŞANLIURFA'da, bir kişinin, park halindeki otomobile kaldırım taşı atıp zarar verdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 14:21 Güncelleme: 06.06.2024 - 14:25
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        Şanlıurfa'da park halindeki otomobile kaldırım taşıyla zarar verdi
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        ŞANLIURFA'da, bir kişinin, park halindeki otomobile kaldırım taşı atıp zarar verdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, dün gece, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; kimliği öğrenilemeyen 20 yaşlarındaki kadın, bilinmeyen nedenle, yerden aldığı kaldırım taşıyla park halindeki otomobilin önce camını kırdı, ardından da aracın çeşitli yerlerine vurdu. Çevredekilerin uyardığı kişi, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, otomobilde zarara neden olan olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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