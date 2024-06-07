Erbakan: Siyonizm laftan anlamaz, yaptırımdan anlar 

YENİDENRefah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Özellikle buradan, Urfa'dan tüm Müslüman ülkelerdeki devlet başkanlarına ve yöneticilere, yetki sahiplerine bir kez daha sesleniyoruz. Konuşmayı bırakın ve adım atın. Adım atın, Siyonizm laftan anlamaz, yaptırımdan anlar diyoruz" dedi.

​Ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Soykırımın Karşısında, Filistin'in Yanında' konulu mitingine katıldı. Şanlıurfa Müzesi alanında planlanan etkinlik, saat 17.00'de başlaması beklenirken, 43 dereceyi bulan yüksek sıcaklık nedeniyle 18.20'de başladı. Mitinge, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve Rusya İslam Kültür Merkezi Başkanı Abdülvahit Niyazov ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kadın ve erkekler için ayrılan alanda toplanan vatandaşlar, zaman zaman sıcak hava nedeniyle fenalık geçirdi. Mitinge katılan protokol üyeleri ise sıcaktan etkilenmemeleri için kurulan çadırda programı izledi.

'KONUŞMAYI BIRAKIN ADIM ATTIN' Burada açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan, 40 derece üzerindeki hava sıcaklığına rağmen miting alanını dolduran vatandaşlara teşekkür etti. İsrail'in laftan anlamadığını belirten, Erbakan somut adımlar atılmasını ve yaptırım uygulanması gerektiğini belirterek “Özellikle buradan Urfa'dan tüm Müslüman ülkelerdeki devlet başkanlarına ve yöneticilere yetki sahiplerine bir kez daha sesleniyoruz. Konuşmayı bırakın ve adım atın. Adım atın, Siyonizm laftan anlamaz, yaptırımdan anlar diyoruz. Bu meydanda 40 dereceyi aşan sıcağa rağmen, bu duruşu bütün Türkiye’ye ve dünyaya sergiliyorsunuz. 'Biz mazlumun yanındayız diyorsunuz. Biz Filistinli kardeşimizin, Gazzeli ezilenlerin, zulme uğrayanların yanlarındayız diyorsunuz. Zalimlere karşı zulme karşı Siyonizm'e karşı katil İsrail'e karşı dimdik ayaktayız diyorsunuz'. Ey Siyonistler, yeniden büyük Türkiye'yi ve İslam birliğini mutlaka kuracağız ve bu yaptıklarınızın hesabını size mutlaka soracağız. Elbette ki her fırsatta ifade ettiğimiz gibi bugün yapılması gereken sadece konuşmak, kınamak ve lanetlemek yerine somut adımlar atmaktır. Yaptırım uygulamaktır. İşte buradaki pankartta olduğu gibi ne diyordu merhum Erbakan Hocamız, 'İsrail laftan anlamaz. İsrail güçten anlar' diyordu. Bu nedenle özellikle de Müslüman ülkelerde yöneticiler, yetki sahibi olanlar, devlet başkanları çok büyük bir vebal altındadır. Mutlaka gerekli yaptırımları ortaya koymak ve gerekli adımları atmak mecburiyetindedirler. Siyonizm, inancının gereğini, zihniyetinin gereğini yapıyor. Binlerce yıldan beri yapıyor. Bugün de Gazze'de ve Refah'ta yapıyor. Asıl önemli olan biz Müslüman ülkeler olarak ne yapıyoruz? Müslüman ülkelerin yöneticileri ne yapıyor? Üzülerek ifade ediyorum ki sadece konuşmaktan ve kınamaktan öteye geçemiyorlar. Özellikle buradan Urfa'dan tüm Müslüman ülkelerdeki devlet başkanlarına ve yöneticilere yetki sahiplerine bir kez daha sesleniyoruz. Konuşmayı bırakın ve adım atın. Adım atın, Siyonizm laftan anlamaz, yaptırımdan anlar diyoruz” dedi.