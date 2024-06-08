Şanlıurfa'da polisler sınava geç kalan öğrenciler için seferber oldu

ŞANLIURFA’da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) girmek yola çıkıp geç kalan, okullarını karıştıran, kimliklerini unutan bazı adayları, sınav yerlerine polis ekipleri yetiştirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ilk oturum başladı. ÖSYM tarafından üç oturumda düzenlenen YKS’nin ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesinde Şanlıurfa’da öğrenciler sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. Sınava girecekleri okula geç kalan, okullarını karıştıran ve kimliklerini evde unutanlar polis ekipleri yardım etti. Motorize trafik polisi ekipleri, kasklarını giydirdikleri öğrenciler için seferber oldu. Kimisinin evinden kimliği alınırken, kimi öğrenciler de kapıların kapanmasına dakikalar kala okullarına yetiştirildi. Üniversite adayları sınıflarda ter dökerken aileleri ise dışarda başarıları için dualar okudu.