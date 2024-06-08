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        1 çocuk annesi eşini, evde bıçaklanmış olarak ölü buldu

        ŞANLIURFA'da Suriye uyruklu Nur Elsüleyman (29), işten gelen eşi tarafından evinde boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 14:23 Güncelleme: 08.06.2024 - 14:25
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        1 çocuk annesi eşini, evde bıçaklanmış olarak ölü buldu
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        ŞANLIURFA’da Suriye uyruklu Nur Elsüleyman (29), işten gelen eşi tarafından evinde boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu. Kadının ölümüyle ilgili olarak aynı binada oturduğu ileri sürülen ve ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı.

        Olay, öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Nur Elsüleyman'ın, inşaatta çalışan eşi eve geldiğinde kadını kanlar içerisinde yerde yatarken gördü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış Nur Elsüleyman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 1 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürüldüğü ileri sürülen kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıpa kaldırıldı. Polis ekipleri kadının ölümüyle ilgili olarak aynı binada oturduğu ileri sürülen ve ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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